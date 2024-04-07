В США номинировали на премию российский сериал «Саша против!»

07.04.2024
Российский сериал, посвященный теме межнациональных отношений, получил номинации на американскую премию. Драмеди «Саша против!» будет бороться за пять наград на кинофестивале в США, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сериал борется за звание «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор», а также за специальную премию, названную в честь основателя фестиваля Майкла Аякве-мл.
«Саша против!» — это драмеди, затрагивающее социальные проблемы и рассказывающее историю двух подростков разных национальностей, которым приходится находить общий язык, когда их родители решают внезапно пожениться.
В актерский состав входят Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Полина Денисова, Кирилл Русин, Евгений Кунцевич, Даня Киселев и другие.
Анна Зайцева является режиссером, продюсером и соавтором проекта. Среди продюсеров также Александр Малинкович, Макар Кожухов и Марина Катая.
Фото: скриншот YouТube