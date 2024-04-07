В библиотеках Москвы работают около двух тысяч различных досуговых кружков

В столичных библиотеках можно посетить около двух тысяч различных досуговых кружков. Занятия проводятся для людей разных возрастов, включая участников программы «Московское долголетие», сообщает мэр Москвы в своем ТГ-канале.





Самыми востребованными направлениями, по словам Собянина, являются изобразительное и театральное искусство, хореография, а также декоративно-прикладное творчество.





Также мэр столицы упомянул, что в библиотеке № 188 уже много лет функционирует театр-студия «Сценка». В библиотеке № 80 участники клуба «КодЛаб» изучают различные языки программирования. В Школе китайского языка, которая находится в центральной библиотеке № 52, занятия проводят носители языка. В библиотеке № 184 москвичи могут научиться танцевать сальсу.





Любой желающий может организовать свой кружок. Для этого необходимо выбрать подходящее учреждение, прийти туда и предложить свою концепцию.









Фото: Pixabay.com







