Впервые после перерыва, вызванного обстрелами, выступила труппа Белгородского драмтеатра

В Липецке после продолжительного перерыва на сцену впервые вышла труппа Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, около 60 актеров поучаствуют в постановке четырех спектаклей, сообщает ТАСС.





Губернатор добавил, что с начала года в Белгородском театре было отменено 20 постановок. Липецкая область решила поддержать коллег и пригласила труппу к себе, взяв на себя все расходы по организации гастролей.





Согласно афише Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, 7 и 8 апреля белгородские артисты представят спектакль «Любовь и голуби», а 9 апреля — «Саня, Ваня, с ними Римас».





«Все билеты распроданы, что еще раз подтверждает нашу солидарность. Липчане поддерживают Белгород», — подчеркнул Артамонов.









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