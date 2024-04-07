Серия книг о реформе и истории ислама в России представлена на выставке non/fictioNвесна

На международной выставке интеллектуальной литературы non/fictioNвесна, проходящей в Москве в Гостином дворе, была представлена серия книг, посвященная истории и реформе ислама в России. Эти издания привлекли большое внимание читателей, сообщает «Российская газета».





Первой в серии была представлена монография Дамира Мухетдинова «История ислама России». В этой работе автор, являющийся доктором теологии, профессором СПбГУ и ректором Московского исламского института, анализирует процесс формирования ислама в России и рассматривает вопрос самоидентификации российских мусульман.





Мухетдинов придает особое значение социокультурному феномену российского мусульманина и его роли в культурном контексте России.





Еще две книги из серии, «Исламская мысль России» и «Российское мусульманство: осмысление со взглядом в будущее», обобщают историю ислама после распада СССР и описывают процесс восстановления отечественной богословской школы в новой России конца 20-го — начала 21-го века.





Основная цель этих книг — помочь читателю понять идею согласования внешних и внутренних аспектов ислама в условиях цифровизации общества. Авторы стремятся адаптировать мусульманское сообщество к эпохе цифровых технологий, укрепить веру и восстановить ее духовно-этическую составляющую.









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