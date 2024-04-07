В Москве прошла презентация русскоязычного издания китайского детективного романа «Во имя народа»

07.04.2024
В столице состоялась презентация китайского детективного романа «Во имя народа» Чжоу Мэйсэня. Событие прошло в Гостином дворе в субботу, где было представлено первое русскоязычное издание этого произведения, сообщает «Российская газета».
Переводом занимался старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН, Александр Пиковер.
Роман рассказывает историю задержания вице-мэра провинциальной столицы N в рамках большого уголовного дела. Следствие ведет Главное управление по противодействию коррупции.
Однако информация о действиях следствия становится известной, и подозреваемый успевает покинуть страну. В процессе расследования сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с сопротивлением, а ключевые свидетели начинают умирать при странных обстоятельствах. Подозрения направлены на высших чиновников партии.
Мэйсэнь в своем романе открыто и широко освещает тему коррупции в Китае, что вызвало большой интерес к его работе. Книга была переведена на 12 языков и распространена тиражом более полутора миллионов экземпляров. По мотивам романа был снят популярный в Китае сериал из 55 серий.
Фото: Pixabay.com