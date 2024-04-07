В Москве прошла презентация русскоязычного издания китайского детективного романа «Во имя народа»

В столице состоялась презентация китайского детективного романа «Во имя народа» Чжоу Мэйсэня. Событие прошло в Гостином дворе в субботу, где было представлено первое русскоязычное издание этого произведения, сообщает «Российская газета».





Переводом занимался старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН, Александр Пиковер.





Роман рассказывает историю задержания вице-мэра провинциальной столицы N в рамках большого уголовного дела. Следствие ведет Главное управление по противодействию коррупции.





Однако информация о действиях следствия становится известной, и подозреваемый успевает покинуть страну. В процессе расследования сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с сопротивлением, а ключевые свидетели начинают умирать при странных обстоятельствах. Подозрения направлены на высших чиновников партии.





Мэйсэнь в своем романе открыто и широко освещает тему коррупции в Китае, что вызвало большой интерес к его работе. Книга была переведена на 12 языков и распространена тиражом более полутора миллионов экземпляров. По мотивам романа был снят популярный в Китае сериал из 55 серий.









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