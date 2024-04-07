В Риме состоялось открытие выставки, посвященной 220-летию со дня рождения Михаила Глинки

7 апреля в Русском доме в Риме открылась выставка, приуроченная к 220-летнему юбилею выдающегося русского композитора. Экспозиция включает авторские рукописи, концертные программы, портреты музыкантов из окружения Глинки, а также литографии XIX века, изображающие города, которые посетил композитор, передает ТАСС.





Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов прокомментировал, что Глинка, который считается основателем русской национальной оперы, сформировал свой уникальный стиль во время путешествий. Это и отражено в названии выставки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», которая позволяет зрителям узнать больше о творческом пути композитора.





Глинка отправился в путешествие с целью добиться признания, посетил множество европейских стран и стремился соперничать с итальянскими композиторами.





Однако в конечном итоге он осознал, что его путь в творчестве — это создание музыки, основанной на русских традициях и сюжетах, связанных с русским народом.





С 1830 по 1833 год Глинка проживал в Италии. Он сумел объединить элементы русской и итальянской музыкальной культуры, заложив основы «русского бельканто». В его произведениях впервые героем стал народ, а не отдельные персонажи, принятые для оперы того времени.









Фото: скриншот YouТube