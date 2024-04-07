Финал Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» открылся в Сириусе

Сириус в шестой раз стал местом проведения финала конкурса «Созвездие». Это событие считается одним из наиболее важных в мире классической музыки. Открытие конкурса ознаменовалось выступлениями обладателей Гран-при «Созвездия» 2023 года, сообщает ТАСС.





Конкурс «Созвездие» проводится в трех категориях: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты» и «Оркестровые духовые и ударные инструменты». В 2024 году в нем участвовали 900 человек, из которых в финал прошли 15 музыкантов.





Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус» и председатель совета федеральной территории, подчеркнула, что участники «Созвездия» работают под руководством известных музыкантов и опытных педагогов. Она отметила, что их профессиональная поддержка как во время, так и после его окончания — залог будущего успеха молодых исполнителей.





Многих молодых музыкантов, которые завоевали премии «Созвездия», можно увидеть на афишах ведущих концертных площадок.









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