Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми отправится в гастрольный тур по городам республики

Ансамбль «Асъя кыа», являющийся символом уникальной культуры региона, в честь своего 85-летия, которое отмечается в этом году, совершит гастрольный тур по городам республики, передает ТАСС.





В рамках концертной программы «Север — наш край» будут исполнены шедевры музыкальной культуры республики, вошедшие в золотой фонд коллектива.





Зрители за один вечер смогут ознакомиться с музыкальными традициями разных районов Коми, услышав обработки народных мелодий и авторские произведения коми композиторов, включая Прометея Чисталева, Якова Перепелицы, Виктора Морозова, Александра Осипова, Вацлава Мастеницы, Глеба Семяшкина и Марка Новоселова.





В программе представлены вокально-хореографические постановки «Тундралон лов шы» («Дыхание тундры»), «Северные звоны», «Праздник оленеводов», «Удорская плясовая», «Усть-цилемские горки», песни «Асъя кыа», «Еджыд лым» («Белый снег»), «Над речкой Вымь» и многие другие, композиции, демонстрирующие многообразие культуры региона.





Завершающий концерт тура пройдет 12 апреля в Москве на сцене Московского государственного академического театра танца «Гжель».









Фото: скриншот YouТube