В столице Кубы открылись выставки о достижениях России и женах бойцов СВО

В Гаване для местных жителей и гостей столицы были открыты две фотовыставки. Одна из них посвящена современным успехам России, а вторая — женам военных, участвующих в специальных военных операциях, сообщает ТАСС.





Выставка «Достижения и успехи России», организованная Общественной палатой РФ, представляет собой коллекцию фотографий и информацию о ключевых инфраструктурных проектах страны, реализованных за последние годы.





Никита Анисимов, представитель Общественной палаты РФ, выразил надежду, что благодаря этой выставке жители Гаваны смогут получить достоверную информацию о современной России и ее достижениях в области науки, культуры и спорта.





Вторая выставка посвящена женам российских военных. На фотографиях женщины изображены с предметами, имеющими для них особое значение: фотографиями близких и парадными мундирами своих мужей. Выставка «Жены героев» организована Екатериной Колотовкиной. По ее словам, мундир, накинутый на плечи, символизирует ответственность, которую несут женщины, разделяющие с любимыми свою судьбу.





Организацию мероприятия поддержали Комитеты защиты революции Кубы, Общественная палата РФ, посольство России и представительство Россотрудничества на Кубе.