В Новгородском кремле планируется ремонт фасадов Часозвони и храма XV века

Ремонт фасадов церкви Сергия Радонежского XV века и Часозвони Новгородского кремля начнут этим летом. Об этом сообщил Сергей Брюн, генеральный директор музея-заповедника, передает ТАСС.





Гендиректор музея подчеркнул, что начало работ будет зависеть от погоды.





Также Брюн отметил возможность реставрации части Софийской звонницы в рамках текущего ремонта. Стоит учитывать, что в таком случае реставрация потребует больше времени, средств и усилий.





Церковь Сергия Радонежского, расположенная на Владычном дворе Новгородского кремля, была построена в 1463 году и является единственным сохранившимся до наших дней надвратным сооружением Северо-Запада России.





Рядом с церковью расположена башня с часами — Часозвоня, высотой около 40 метров. Сергей Брюн также упомянул, что механизм часов находится в приемлемом состоянии, но требует обновления, работа над которым будет вестись поэтапно.









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