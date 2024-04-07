В Чувашии состоялась премьера спектакля о войне

В Чувашском академическом драматическом театре имени К. В. Иванова состоялась премьера спектакля «Израненная судьба». Это постановка на чувашском языке, основанная на пьесе башкирского автора и ветерана войны Нажиба Асанбаева, сообщает ТАСС.





Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев.





По словам режиссера, спектакль является художественным откликом на события Великой Отечественной войны, которые продолжают преследовать главного героя даже после десятилетий мирной жизни. В Минкультуры Чувашии сообщили, что через историю одного солдата пьеса отражает героическое и трагическое прошлое нашей страны. «Спектакль, поставленный в преддверии Дня Победы, посвящен героям, поэтому он актуален и сегодня, особенно для молодежи«, — подчеркнули в министерстве.





В центре сюжета «Израненной судьбы» — истории молодых воинов и офицеров, которые, несмотря на войну, продолжают любить, шутить и жить полноценной жизнью.





Композитором постановки стал заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев, режиссер по пластике — заслуженная артистка Башкирии Рамиза Мухаметшина. Художник-постановщик Мария Щуплецова и художник по свету Михаил Добрышин были приглашены из Санкт-Петербурга для работы над спектаклем.





Спектакль будет представлен в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем». Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на помощь участникам специальной военной операции.









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