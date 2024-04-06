Фильм «Чума» включен в основной конкурс немецкого кинофестиваля GoEast

Драматический фильм Дмитрия Давыдова «Чума» станет участником основного конкурса немецкого кинофестиваля GoEast, специализирующегося на фильмах из Центральной и Восточной Европы.





Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, якутская лента рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе. Постепенно один подросток разочаровывается в своем робком и безответном отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.





Премьера «Чумы» состоялась в 2023 году на кинофестивале «Маяк», где она получила приз за лучшую режиссуру. Производством картины занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production.





Фестиваль GoEast пройдет в Висбадене с 24 по 30 апреля.









Фото: кадр из фильма «Чума»