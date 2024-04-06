В Театре на Таганке представят премьеру спектакля «Свадьба»

Драмеди «Саша против!» поборется за пять наград на американском кинофестивале.
Это первый в России музей, предлагающий подобный формат погружения в прошлое.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о различных направлениях досуговых занятий.
Около 60 актеров поучаствуют в постановке четырех спектаклей.
Основная цель этих книг — помочь читателю понять идею согласования внешних и внутренних аспектов исл...
Драмеди «Саша против!» поборется за пять наград на американском кинофестивале.
Это первый в России музей, предлагающий подобный формат погружения в прошлое.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о различных направлениях досуговых занятий.
Около 60 актеров поучаствуют в постановке четырех спектаклей.
Основная цель этих книг — помочь читателю понять идею согласования внешних и внутренних аспектов исл...
Переводом занимался старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА...
Спектакль подготовлен независимой театральной группой «У театра».
С 6 апреля по 12 июня запланировано 16 концертов с участием более 300 российских и зарубежных музыка...
Впервые Торжественная месса Бетховена была исполнена в Петербурге в 1824 году.
Экспозиция включает авторские рукописи, концертные программы, портреты музыкантов из окружения Глинк...
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Мероприятие пройдет в рамках цикла встреч с известными деятелями в сфере культуры и искусства «100 в...
Новое название заведения — Arma.
В этом году в конкурсе приняли участие около 900 музыкантов.
Финальный концерт запланирован в Москве 12 апреля.
Организацию мероприятия поддержали Комитеты защиты революции Кубы, Общественная палата РФ, посольств...
Теперь темп должен составлять от 80 до 116 ударов в минуту.
Церковь Сергия Радонежского является единственным сохранившимся до наших дней надвратным сооружением...
Спектакль будет представлен в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем».
Премьера «Чумы» состоялась в 2023 году на кинофестивале «Маяк», где она получила приз за лучшую режи...
06.04.2024