В Театре на Таганке представят премьеру спектакля «Свадьба»

В Театре на Таганке на Новой сцене состоится премьера спектакля Александра Карпушина «Свадьба» по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина, сообщили в пресс-службе театра.





В театре определили жанр новой постановки как социальную сказку. Действие разворачивается в маленьком городке в глубинке, куда возвращается из Москвы девушка Таня. Она подбрасывает монетку и говорит Мише, который любит ее еще со школы, что выйдет за него замуж, если выпадет орел.





В постановочную команду вошли художник Николай Симонов, художник по свету Иван Виноградов, хореограф Артур Ощепков.





В спектакле заняты артисты Кирилл Янчевский, Евгения Мугайских, Роман Колотухин, Антон Ануров, Надежда Флерова, Александр Резалин и другие.









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