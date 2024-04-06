В Театре на Таганке представят премьеру спектакля «Свадьба»

06.04.2024

В Театре на Таганке представят премьеру спектакля «Свадьба»
В Театре на Таганке на Новой сцене состоится премьера спектакля Александра Карпушина «Свадьба» по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина, сообщили в пресс-службе театра.

В театре определили жанр новой постановки как социальную сказку. Действие разворачивается в маленьком городке в глубинке, куда возвращается из Москвы девушка Таня. Она подбрасывает монетку и говорит Мише, который любит ее еще со школы, что выйдет за него замуж, если выпадет орел.

В постановочную команду вошли художник Николай Симонов, художник по свету Иван Виноградов, хореограф Артур Ощепков. 

В спектакле заняты артисты Кирилл Янчевский, Евгения Мугайских, Роман Колотухин, Антон Ануров, Надежда Флерова, Александр Резалин и другие.


Фото: Pixabay.com