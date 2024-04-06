Гран-при кинофестиваля «Свидание с Россией» завоевал фильм про СВО «Сила»

Гран-при всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер», который в 2024 году впервые прошел в Омской области, получил документальный фильм о специальной военной операции «Сила» режиссера Екатерины Китайцевой, сообщила пресс-служба правительства области.





Мероприятия фестиваля, которые проходили в Омске и трех районах Омской области на 25 площадках, посетили более 8 тыс. человек.





Жюри просмотрело в общей сложности 46 фильмов, в номинации «Час мужества» отмечен фильм «На фронт» режиссера Ульяны Герасимовой. Эта же лента удостоена специального приза Российского государственного архива кинофотодокументов как фильм, достойный государственного хранения. Диплом «За создание образов героев специальной военной операции» вручен авторам документальной ленты «Звезда замполита», призы за лучшую операторскую работу получили Матвей Сидоров, Марина Миронова за фильм «Театр на линии фронта».





Среди научно-популярных фильмов специальными дипломами награждены ленты «Николай Дроздов в мире животных и в мире людей» и «Ямал. По следу овцебыка». Приза «За лучшую операторскую работу» удостоен оператор Игорь Давыдов за фильм «Зрительная полоса», награда «За лучшую режиссерскую работу» вручена создателям ленты «Мой папа космонавт».





В номинации игровые полнометражные фильмы была отмечена операторская работа Игоря Токарева в ленте «Суворовец 1944». Приз «За лучший сценарий» вручен создателям фильм «Катя-Катя». Эту картину отметили и в номинации «За лучшую женскую актерскую работу» — награду получил актерский дуэт Оливии Козловой и Янины Загорской. Среди мужчин приз вручен актерскому дуэту Ивана Янковского и Владимира Левченко, снявшемуся в фильме «Плакать нельзя» режиссера Натальи Назаровой. Эта же лента удостоена награды «За лучшую режиссерскую работу».





Фестиваль прошел в Омске с 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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