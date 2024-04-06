Вещи Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и Германа Титова покажут на выставке в Москве

06.04.2024

Вещи Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и Германа Титова покажут на выставке в Москве
В музее-усадьбе «Люблино» 9 апреля ко Дню космонавтики откроется выставка «Космос как вызов», сообщает Телеграм-канал департамента культуры Москвы. 

В экспозиции собраны уникальные экспонаты, принадлежащие прославленным покорителям космоса: Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Герману Титову и многим другим. 

Среди них — неповторимые авторские куклы ручной работы, предметы-индикаторы, которые берут с собой космонавты в полет, эксклюзивные документы, ранее имевшие гриф «секретно». 

«Посмотреть выставку стоит всем — и юным москвичам, для которых полет человека в космос давно кажется обыденным делом, и их бабушкам и дедушкам, многие из которых после полета Гагарина сами мечтали стать космонавтами», — отмечается в сообщении.

Выставка продлится до 16 июня. 


Фото: Александр Моклецов / РИА Новости