Умерла актриса Вера Чехова

Актриса кино и телевидения, режиссер, продюсер, дальняя родственница писателя А.П. Чехова Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, сообщила газета Die Welt со ссылкой на семью актрисы.





По ее информации, она умерла 3 апреля после тяжелой непродолжительной болезни. Чехова родилась в Берлине в 1940 году. Ее отец Вильгельм Руст был врачом, мать Ада Чехова — актрисой. Дед Чеховой — Михаил Чехов — был сыном публициста Александра Чехова и племянником писателя Антона Чехова.





Карьера актрисы охватывает приблизительно 40 лет. Она дебютировала в фильме «Вдовец с пятью дочерьми», а всего снялась в многочисленных фильмах, сыграла более 50 ролей.







Зрители знают ее по фильмам «Врач из Сталинграда» (1958), «Хлеб прошлых лет» (1962), «Утром в понедельник» (1959), «В круге первом» (1973), «Десперадо-Сити» (1981) и другим.





В 1962 году Чехова получила национальную кинопремию ФРГ за роль в фильме «Хлеб прошлых лет». В 1990-х годах она завершила актерскую карьеру и стала снимать документальные фильмы.









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