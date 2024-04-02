Новый сезон «Папиных дочек» выйдет 15 апреля

Новый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля.



Новые эпизоды проекта будут доступны на телеканале СТС. После телеэфира сериал будет доступен в онлайн-кинотеатрах, передает пресс-служба платформы Start.



«15 апреля выходит долгожданное продолжение сериала "Папины дочки. Новые" производства Start», — говорится в сообщении.



К своим ролям в новом сезоне вернутся Андрей Леонов, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры.



Режиссером второго сезона шоу выступил Дмитрий Грибанов.









Фото: пресс-служба Start