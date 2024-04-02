Новый сезон «Папиных дочек» выйдет 15 апреля

02.04.2024

Новый сезон «Папиных дочек» выйдет 15 апреля
Новый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля.

Новые эпизоды проекта будут доступны на телеканале СТС. После телеэфира сериал будет доступен в онлайн-кинотеатрах, передает пресс-служба платформы Start.

«15 апреля выходит долгожданное продолжение сериала "Папины дочки. Новые" производства Start», — говорится в сообщении.

К своим ролям в новом сезоне вернутся Андрей Леонов, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры.

Режиссером второго сезона шоу выступил Дмитрий Грибанов.


Фото: пресс-служба Start