Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая

Концерт Михайлова планировался в МТС Live Холл.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников».
На встрече обсуждались творческие планы Зацепина, гастроли мюзикла «Сказка о царе Салтане».
Артистка умерла на 70-м году жизни, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Но...
Труппа представит свои постановки в рамках «Больших гастролей».
Концерт Михайлова планировался в МТС Live Холл.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников».
На встрече обсуждались творческие планы Зацепина, гастроли мюзикла «Сказка о царе Салтане».
Артистка умерла на 70-м году жизни, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Но...
Труппа представит свои постановки в рамках «Больших гастролей».
Перечень поручений главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.
На содержание видео Манижи в соцсети после теракта в «Крокус сити холле» пожаловался в СКР соучредит...
Мероприятие пройдет в кинотеатре «Художественный» с 11 по 15 апреля.
Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Из бюджета дополнительно должно быть выделено не менее 165 млрд рублей.
Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов.
Предложение о создании нового государственного театра прозвучало весной минувшего года в ходе обсужд...
Действие программы должно быть рассчитано до 2045 года.
Проект стал победителем четвертого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгр...
Художник скончался 30 марта на 69-м году жизни.
Актриса скончалась на 98-м году жизни.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Об этом говорится в сообщении министра культуры России Ольги Любимовой в Telegram.
В Государственной думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с представителями силовых ведомств.
Артист скончался на 72-м году жизни.
02.04.2024