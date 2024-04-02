Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая

02.04.2024

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая
В Челябинске отменили концерт Стаса Михайлова.

Юбилейный концерт артиста планировался на 4 апреля, однако организаторы сообщили о его отмене по техническим причинам.

Концерт Михайлова планировался в МТС Live Холл. Выступление перенесено на 22 мая. Билеты, купленные на мероприятие, будут действительны на новую дату.

По данным организаторов, перенос концерта не связан с терактом в «Крокус сити холле». По информации издания 74.RU, концерт могли перенести из-за того, что зрители не выкупили билеты.


Фото: Super/YouTube