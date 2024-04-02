02.04.2024
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с композитором Александром Зацепиным.
Об этом глава Минкультуры сообщила в Telegram
. Участниками встречи стали также худрук театра «Планета Зацепина» Муза Ли и продюсер театра Александр Комаров.
По словам министра, на встрече обсуждались творческие планы Зацепина, гастроли мюзикла «Сказка о царе Салтане» на стихи Пушкина, премьера которого прошла в Театре Российской армии в декабре.
Сообщается, что театр планирует отправиться на гастроли с постановкой, его выступления будут приурочены к 225-летию поэта.
Ольга Любимова добавила, что в настоящее время композитор работает над балетом «Загадки Турандот». Произведение Зацепин планирует закончить к осени этого года.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova