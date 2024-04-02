Луганский театр кукол представит постановки в Ростове-на-Дону

Луганский областной академический театр кукол представит спектакли в Ростове-на-Дону.



Коллектив покажет две постановки в рамках программы «Большие гастроли» в мае. Об этом рассказал художественный руководитель Ростовского государственного театра кукол им. В. С. Былкова Андрей Былков.



«Луганский театр кукол уже 15 мая представит спектакль. Они привозят две постановки — "Считаю до пяти" и "По зеленым холмам океана". Показы состоятся благодаря федеральной программе "Большие гастроли", во время которых театры из разных регионов могут посещать своих коллег. И "Росконцерт" поддерживает тем самым единое культурное пространство России и помогает коллективам театров обогатиться опытом и показать свои спектакли», — рассказал худрук.



Первая постановка создана для детей дошкольного и младшего школьного возраста, вторая — для зрителей младшего и среднего школьного возраста.



Былков отметил, что дружеские связи с Луганским театром кукол поддерживаются более 10 лет.



На сегодняшний день Луганский академический театр кукол — единственный профессиональный детский театр на луганщине. Репертуар учреждения включает более 30 спектаклей.









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