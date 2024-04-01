01.04.2024
Меры безопасности в учреждениях культуры будут усилены.
Об этом в интервью
ТАСС сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По словам министра, меры безопасности были усилены уже в первые дни после теракта в «Крокус сити холл», в настоящее время обсуждаются меры безопасности на разных площадках.
«В Государственной Думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с коллегами из силовых ведомств. И речь касается не только музеев, но и всей специфики работы и проведения культурно-массовых мероприятий», — приводит агентство слова министра.
Ольга Любимова добавила, что представители ведомства советуются с профессионалами, как правильно подготовить международные, молодежные и детские мероприятия.
Глава минкультуры добавила, что идет также серьезное обсуждение вопросов, связанных с системой безопасности творческих вузов, студенческих общежитий.
Фото: пресс-служба Минкультуры России