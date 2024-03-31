Музей Востока открывает уникальную выставку артефактов

3 апреля в Музее Востока состоится открытие выставки «Ахеменидский след в Северном Причерноморье», где посетители смогут увидеть золотые и серебряные артефакты из Эрмитажа и Особой кладовой Музея Востока, сообщает сайт телеканала « Большая Азия ».





Экспозиция будет включать в себя недавно обнаруженный фрагмент мраморной стелы, найденный в ходе археологических работ в древней Фанагории, столице Азиатского Боспора, на котором зафиксировано имя персидского монарха Дария Великого.





Выставка будет включать в себя экспонаты, созданные как в мастерских великой персидской империи, так и местными ремесленниками под влиянием ахеменидской художественной культуры. Все предметы были найдены либо в Северном Причерноморье, либо в Западном Предкавказье.





Владимир Эрлих, куратор выставки, объяснил, что основной целью проекта является исследование и оценка влияния Ахеменидской империи на греческие города-государства Северного Причерноморья, входившие в Боспорское царство, а также на культуру соседних «варварских», то есть не греческих, племен — синдов, меотов и скифов.





Проект «Ахеменидский след в Северном Причерноморье» реализуется совместно с пятью музеями: Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Фанагория», который в 2024 году отмечает десятилетие своего основания, Государственным Эрмитажем, Национальным музеем Республики Адыгея и ГМИИ им. А.С. Пушкина.









Фото: скриншот Youtube