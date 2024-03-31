Прощание с Юрием Ваксманом: Ярославль отдал дань уважения знаменитому актеру и продюсеру

Юрий Ваксман скончался 27 марта, в Международный день театра, в возрасте 62 лет. По словам близких, причина смерти — инфаркт.

Получив актерское образование в Воронежском театральном институте, Ваксман до 1992 года работал в Ярославском ТЮЗе. В 1999 году он стал одним из основателей Ярославского камерного театра.





Юрий Ваксман был известен не только как актер театра и кино, но и как продюсер. Имел почетное звание заслуженного работника культуры РФ.