Посетители Русского музея смогут увидеть работы по реставрации шедевра Карла Брюллова

Российский музей приступил к восстановлению знаменитого произведения Карла Брюллова «Последний день Помпеи», и зрители имеют возможность наблюдать за этим процессом. В корпусе Бенуа был освобожден один из залов, куда перенесли картину, и теперь зрители могут наблюдать за работой реставраторов через прозрачную перегородку, передает «Российская газета».





Генеральный директор Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что организаторы не хотели лишать посетителей возможности встретиться с этим шедевром, поэтому решили сделать процесс реставрации доступным для наблюдения.





В последний раз реставрацию «Помпеи» проводили в 1995 году, но тогда был выполнен только технический этап — укрепление холста и подрамника. Впервые за более чем двухсотлетнюю историю картины проводится комплексная научная живописная реставрация, которая предполагает скрупулезную подготовительную работу и применение современных аппаратных методов.





Сергей Сирро, заведующий отделом технологических исследований Русского музея, рассказал, что с помощью инфракрасной камеры можно проследить, как менялся замысел художника. Брюллов неоднократно переписывал практически все фигуры, меняя положение рук и ног и придавая композиции все больший драматизм.









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