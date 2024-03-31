Выставка миниатюр открылась в Москве

Музей декоративного искусства открыл выставку, на которой собраны 600 миниатюрных предметов. Экспонаты представлены из коллекций двух московских музеев — Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства и Музея В.А. Тропинина, сообщает «Российская газета».





Экспозиция разделена на несколько «комнат»: «Мужской кабинет», «Дамский уголок», «Детский мир», «Повседневная жизнь» и «Мир животных».





Миниатюрное искусство требует особого мастерства и тонкого владения кистью. Это видно на примере лаковых шкатулок из Палеха, Холуя, Федоскино. Художники, работающие в этом направлении, используют очень тонкие мазки. На этих миниатюрных шкатулках изображаются различные сцены, такие как «Жатва», «Пляска», «Поединок». Для того чтобы рассмотреть все детали этих миниатюр, посетителям предлагают использовать специальные лупы.





Также на выставке представлены предметы женского быта — пудреницы, туалетные принадлежности, расписные флакончики духов. Мужской мир также не обходился без милых мелочей. Чернильницы, печати для писем, маленькие шахматы, медальоны с портретами любимых — все это можно увидеть на выставке.





Особое внимание заслуживают миниатюрные книги. В середине прошлого века в нашей стране возникло целое направление такой книгоиздательской сувенирки. Но идея началась здесь, с миниатюрного кожаного фотоальбома с фотографиями западно-европейских деятелей культуры.









Фото: скриншот YouТube