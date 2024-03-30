В Сыктывкаре завершился музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» завершился гала-концертом в Сыктывкаре, сообщает ТАСС.





Народный артист РФ, пианист выступал в завершении мероприятия вместе с симфоническим оркестром Академического театра оперы и балета Республики Коми. Помимо концерта Петра Чайковского, были исполнены «Прелюдия» Иоганна Баха — Александра Зилоти и «Этюд» Ференца Листа.





Мацуев отметил, что фестиваль позволяет познакомить публику с юными музыкантами. На каждом концерте присутствуют представители разных поколений, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского разных лет. В Сыктывкаре выступили артистка Молодежной оперной программы Большого театра Альбина Тонких, виолончелист Александр Рамм, обладательница Гран-при I конкурса молодых исполнителей «Симфония-Ямала» Стефания Поспехина (скрипка). За дирижерским пультом был Иван Никифорчин.

В дальнейшем фестиваль пройдет в Ставрополе, Краснодаре, Уфе и других городах, всего планируется 35 выступлений.





Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений», посвященный 150-летию С.В. Рахманинова, впервые состоялся в Сыктывкаре. В его рамках 19 марта выступили лауреаты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023 год), пианисты Илья Папоян и Станислав Корчагин. Фестиваль собрал около 1,5 тыс. зрителей.





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