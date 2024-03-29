Стартовал прием заявок на международную композиторскую лабораторию Synesthesia Lab

29.03.2024
Отрыт прием заявок на международную композиторскую лабораторию Synesthesia Lab.
Лабораторию проводят Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Союз композиторов России. Лаборатория проходит в рамках фестиваля «Звучащий Дом Софии» при поддержке Министерства культуры России.
Свои произведения в рамках лаборатории представят авторы со всего мира.
Лаборатория Synesthesia Lab пройдет в Канази во второй раз. Ее куратором выступает композитор Роман Пархоменко.
«Цель лаборатории — создание нового музыкального произведения, от скетча к готовой партитуре и ее мировой премьере. Композиторы, отобранные на лабораторию, смогут создать новые сочинения для таких коллективов, как Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной (приглашенный дирижёр — Фёдор Леднёв), Оркестр Euphoria (дирижер — Елизавета Корнеева), струнный квартет Vacuum, ансамбль InterText, ансамбль ударных инструментов "Пространство Ритма" и другие», — рассказали организаторы.
Подать заявку на участие в лаборатории можно через онлайн-форму
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