Стартовал прием заявок на международную композиторскую лабораторию Synesthesia Lab

29.03.2024

Стартовал прием заявок на международную композиторскую лабораторию Synesthesia Lab
Отрыт прием заявок на международную композиторскую лабораторию Synesthesia Lab.

Лабораторию проводят Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Союз композиторов России. Лаборатория проходит в рамках фестиваля «Звучащий Дом Софии» при поддержке Министерства культуры России.

Свои произведения в рамках лаборатории представят авторы со всего мира.

Лаборатория Synesthesia Lab пройдет в Канази во второй раз. Ее куратором выступает композитор Роман Пархоменко.

«Цель лаборатории — создание нового музыкального произведения, от скетча к готовой партитуре и ее мировой премьере. Композиторы, отобранные на лабораторию, смогут создать новые сочинения для таких коллективов, как Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной (приглашенный дирижёр — Фёдор Леднёв), Оркестр Euphoria (дирижер — Елизавета Корнеева), струнный квартет Vacuum, ансамбль InterText, ансамбль ударных инструментов "Пространство Ритма" и другие», — рассказали организаторы.

Подать заявку на участие в лаборатории можно через онлайн-форму.