Экспедиция РАН «Чистая Арктика — Восток-77» издала книги на редких языках народов Севера

Экспедиция РАН «Чистая Арктика - Восток-77» в рамках работы по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера издала книги на нанайском, саамском и тофаларском языках. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал и. о. начальника экспедиции Дмитрий Белов.





По его словам, «Экспедиция за книгами» занимается поиском и подготовкой к изданию в тираж книг на языках коренных малочисленных народов Севера. За полгода исследований ученые нашли более 50 текстов изданий.





«А четыре книги уже изданы большими требующимися тиражами», — добавил Белов.





Книги пополнят Московскую Арктическую библиотеку № 77. Здесь работает первый в России научный отдел изданий на редких языках.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва