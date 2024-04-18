В павильоне РФ на Венецианской биеннале представили выставку южноамериканских художников

Российский павильон на Венецианской биеннале открылся к посещению после двухлетнего перерыва. Посольство РФ в Италии уточнило, что на его площадке представят выставку художников из южноамериканских стран.





Экспозицию собрала Боливия, уточнили в российском диппредставительстве. В 2023 году Боливия обратилась с просьбой разместить на выставочном пространстве РФ свой проект с участием южноамериканских художников.





«Данный проект, на наш взгляд, хорошо вписывается в концепцию венецианской выставки этого года «Иностранцы повсюду» и, более того, расширяет рамки географии стран и художественных смыслов на биеннале», — уточняется в заявлении.





В посольстве подтвердили, что российская сторона с удовольствием откликнулась на это обращение с учетом традиционно дружественных и теплых связей с Боливией.





60-я Венецианская биеннале современного искусства официально откроется для посетителей 20 апреля.









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