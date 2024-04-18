Объявлены итоги кинофестиваля «Святая Анна»

Стали известны итоги 31-го кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».



Смотр прошел в Москве с 12 по 17 апреля.



Для участия в конкурсе поступило более 800 фильмов, из которых в шорт-лист было отобрано 132 картины: 85 игровых фильмов, 32 анимационных, 15 документальных.



Призы зрителям вручили в более чем 10 номинациях. Приз за лучший игровой фильм достался картинам «Лелера» Николая Коваленко (I премия), «Возвращение» Анатолия Сергеева (II премия), «Отдай мне деньги, я уйду» режиссера Александра Титова (III премия).



Лучшими документальными фильмами признаны ленты «Сынок» Никиты Куприянова, «Титаник. 225 лет спустя» Александра Антонова.



Лучшей анимационной лентой стала работа «Волк думающий» Юлии Евдокимовой.



Призы фестиваля также вручены в номинациях «Лучший фильм секции Этюды», «Лучшая операторская работа», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший звук».



Фестиваль «Святая Анна» проводится с 1993 года. Главной задачей смотра организаторы ставят формирование нового поколения российских кинематографистов, способных успешно и творчески работать в условиях рынка.









Фото: пресс-служба Минкультуры России