В усадьбе «Измайлово» открылась выставка строгановской школы керамики

В усадьбе «Измайлово» открылась выставка «Изучать. Творить. Создавать».



Выставка открылась накануне, 28 марта и посвящена знаменитой строгановской школе керамики. В экспозиции представлены работы художников-керамистов разных поколений. Всего на выставке представлено около 300 экспонатов из собраний научно-методического фонда кафедры «Художественная керамика» РГХПУ им. С.Г. Строганова, музея-заповедника

«Коломенское», «Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», других учреждений.



Гости выставки могут увидеть работы Алексея Сотникова, Павла Кожина, Александра Балашова, Марии Шаховской, Валерия Малолеткова и других.



«На выставке представлена пестрая мозаика форм: пласты, рельефы, скульптуры, утилитарные предметы. Произведения признанных мастеров соседствуют со студенческими работами. Когда стирается грань — где учитель, где ученик, — становится ясно, что строгановская керамика актуальна и созвучна настоящему ей времени», — рассказала директор Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское — Измайлово» Марина Люльчук.



Руководитель добавила, что соседство с постоянной экспозицией «Открытое хранение. Печи и изразцы» позволяет провести параллели между русским искусством изразцовой керамики XVII — начала XX в. и работами строгановцев.









Фото: Антон Галкин/пресс-служба усадьбы "Измайлово"