В Доме Гоголя пройдет фестиваль «Гоголевская весна»

В Доме Гоголя в честь 215-летия со дня рождения писателя пройдет фестиваль «Гоголевская весна».



В программу фестиваля войдут лекции, мастер-классы, кинопоказы и концерты, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



«Фестиваль "Гоголевская весна" стал уже хорошей ежегодной традицией, посвященной памяти русского писателя. В этом году в рамках программы фестиваля в честь 215-летия Гоголя гостей ждет 16 мероприятий. С помощью музыки, кинематографа, рукоделия, садово-паркового искусства и современных технологий посетители смогут погрузиться в гоголевскую эпоху», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.



В рамках фестиваля 1 апреля состоится кинолекторий «Известный неизвестный Гоголь», на котором можно увидеть экранизации произведений классика, совершить виртуальную экскурсию по Новодевичьему кладбищу, где похоронен Гоголь и другие деятели культуры. На 4 апреля запланирована лекция «Прогулки с профессором Гоголем. Сады эпохи Возрождения», посвященная истории садов Италии.



С 6 по 27 апреля пройдет вышивальный марафон «Рукодельные субботы» с циклом мастер-классов по созданию пасхального сэмплера.