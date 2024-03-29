Режиссер «Оппенгеймера» Нолан получит звание рыцаря

В соответствии с порядком присвоения титула супруга Нолана получит титул леди.
Ответчиками по искам четырех крымских музеев стали Нидерланды и Украина.
Эмир Кустурица рассказал, что считает себя гражданином России и впоследствии может стать им официаль...
Акция прошла в ночь с 27 на 28 марта.
В экспозицию вошли артефакты XIX и XX веков, включая нотные книги, программки и архивные фотографии.
В соответствии с порядком присвоения титула супруга Нолана получит титул леди.
Ответчиками по искам четырех крымских музеев стали Нидерланды и Украина.
Эмир Кустурица рассказал, что считает себя гражданином России и впоследствии может стать им официаль...
Акция прошла в ночь с 27 на 28 марта.
В экспозицию вошли артефакты XIX и XX веков, включая нотные книги, программки и архивные фотографии.
К 650-летнему юбилею города также будут подсвечены памятники.
Финальные в этом сезоне показы пройдут в театре «Градский холл».
Съемки начнутся летом 2024 года.
Солист балетной труппы исполнит титульную партию в балете «Спартак».
Свои работы покажут представители Индии, Бразилии, Австралии, Тайваня, Перу, Аргентины, Египта и дру...
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова пройдет в 12-й раз.
Курсы на тему «Экскурсионно-лекционная работа в музее» прошли во второй половине марта.
Выставка «Это нам приснилось завтра» откроется 9 апреля.
Сессия «Управление авторскими правами в цифровом мире: вызовы для киноиндустрии» прошла в рамках 20-...
Международная ярмарка пройдет в «Гостином Дворе» при поддержке Минцифры.
Выставка «Браво, Боголюбов!» открылась в Саратовском государственном художественном музее имени Ради...
На выставке представлены личные вещи, фотографии и дневники детей времен Великой Отечественной войны...
Премьера байопика планируется на 2026 год.
Донецкая государственная академическая филармония стала первым участником всероссийской программы.
Заслуженному деятелю искусств России было 92 года.
29.03.2024