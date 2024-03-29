Режиссер «Оппенгеймера» Нолан получит звание рыцаря

29.03.2024

Режиссер «Оппенгеймера» Нолан получит звание рыцаря
Британскому режиссеру, лауреату премии «Оскар» Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, передает Sky News.

«Оскароносный режиссер Кристофер Нодан получит титул рыцаря», — сообщил канал со ссылкой на правительственные документы.

В соответствии с порядком присвоения титула супруга Нолана получит титул леди.

На минувшей церемонии «Оскар» Кристофер Нолан стал лауреатом в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер». Лента стала «Лучшим фильмом года».


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