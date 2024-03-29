Режиссер «Оппенгеймера» Нолан получит звание рыцаря

Британскому режиссеру, лауреату премии «Оскар» Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря, передает Sky News.



«Оскароносный режиссер Кристофер Нодан получит титул рыцаря», — сообщил канал со ссылкой на правительственные документы.



В соответствии с порядком присвоения титула супруга Нолана получит титул леди.



На минувшей церемонии «Оскар» Кристофер Нолан стал лауреатом в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер». Лента стала «Лучшим фильмом года».









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