Новый сезон сериала «Сестры» выйдет на Start 2 апреля

Онлайн-кинотеатр Start объявил дату выхода нового сезона сериала «Сестры».



Проект выйдет на платформе 2 апреля. Третий сезон будет состоять из 13 эпизодов по 25 минут. Режиссером выступил Илья Силаев.



В продолжении проекта героини Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской отправятся в путешествие на старой «копейке». Их путешествие обернется неожиданными приключениями, нелепыми ситуациями и привнесет в проект элементы роуд-муви, сообщили создатели.



«В третьем сезоне вас ждут неожиданные сюжетные повороты и даже в некотором роде смена жанра! Во время съемок у всех нас было ощущение, как будто это отдельное кино внутри сериала. Моя героиня Маша обнаружит себя в непривычном для нее статусе и столкнется один на один со своими чувствами, что не пройдет для нее бесследно. В новых сериях есть дух свободы, и мы наблюдаем возвращение каждой из сестер к своей истинной сути. Посмотрим, к чему это приведет, но это точно будет увлекательно!» — рассказала Анна Котова.



В актерский состав также вошли Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Маша Лобанова и другие.









Фото: пресс-служба Start