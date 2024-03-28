Певец Сергей Лазарев «взял паузу» в гастрольной деятельности

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев сообщил о приостановке гастрольной деятельности.



Артист сообщил, что не может продолжать гастролировать из-за своего состояния, в связи с чем берет паузу.



Певец сообщил, что свою гастрольную деятельность надеется возобновить к концу весны и вернуться с несколькими концертами.



«Я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Меня начало колбасить еще две недели назад. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза», — написал артист.





На сайте артиста датой ближайшего концерта значится 20 апреля.





После теракта в «Крокус сити холле», где перед началом концерта вооруженные люди расстреляли зрителей и подожгли концертный зал, ряд артистов отменили свои концерты.









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