Торговые ряды XVIII века в Торжке закроют на реставрацию

28.03.2024
В Торжке Тверской области отреставрируют торговые ряды, относящиеся к памятникам архитектуры XVIII века.
Торговые ряды будут закрыты на реставрацию 1 апреля. В рамках работ специалисты укрепят комплекс сооружений, обновят внутренние помещения, фасад. Работы планируется завершить в течение трех лет, передает
ТАСС.
По словам директора Всероссийского историко-этнографического музея Ирины Жуковой, период 2024-2026 годов станет первым масштабным этапом, включающим реставрацию фасадов, внутренних помещений, кровли, придомовой территории.
В торговых рядах в настоящее время располагаются три музейных объекта ВИЭМ: «Музейные ряды», Этнографический центр и Дом России.
После реставрации под экспозиции также будут использоваться подвальные помещения, рассказала Ирина Жукова.
Фото: Pixabay.com