Торговые ряды XVIII века в Торжке закроют на реставрацию

28.03.2024

Торговые ряды XVIII века в Торжке закроют на реставрацию
В Торжке Тверской области отреставрируют торговые ряды, относящиеся к памятникам архитектуры XVIII века.

Торговые ряды будут закрыты на реставрацию 1 апреля. В рамках работ специалисты укрепят комплекс сооружений, обновят внутренние помещения, фасад. Работы планируется завершить в течение трех лет, передает ТАСС.

По словам директора Всероссийского историко-этнографического музея Ирины Жуковой, период 2024-2026 годов станет первым масштабным этапом, включающим реставрацию фасадов, внутренних помещений, кровли, придомовой территории.

В торговых рядах в настоящее время располагаются три музейных объекта ВИЭМ: «Музейные ряды», Этнографический центр и Дом России.

После реставрации под экспозиции также будут использоваться подвальные помещения, рассказала Ирина Жукова.


Фото: Pixabay.com