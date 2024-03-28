Кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» стартует в Омске 2 апреля

В Омской области с 2 по 6 апреля пройдет I Всероссийский кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер».



Мероприятие организовано правительством Омской области, Администрацией Омска, некоммерческим партнерством Содействия развитию кино и туризма «КиТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



По словам президента фестиваля, режиссера, продюсера, руководителя международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александра Ильина, одной из главных задач конкурса является привлечение внимания к поддержке наших вооруженных сил в регионах.



«Тематика нашего киносмотра связана также с идеей возрождения экономики России, популяризации среди молодежи реальных отраслей в этой сфере. Кроме этого, наш фестиваль посвящен Году семьи, объявленному в нашей стране, и в программе представлены лучшие произведения отечественного семейного игрового, документального и научно-популярного кино. Команда проекта ставит перед собой цель оказать содействие талантливым кинематографистам, работающим в жанре патриотического кинематографа, чье творчество несет духовность и эстетическую новизну», — рассказал продюсер.



В рамках смотра состоится две конкурсные программы: полнометражного игрового и документального кино. Документальная часть включает разделы «Час мужества» и «Научно-популярное кино для детей и юношества».



В программу документального кино вошли 22 картины, в полнометражном игровом конкурсе — 6 фильмов.



В рамках внеконкурсной программы предусмотрены показы и мероприятия для разной возрастной категории. Во время смотра состоится деловая программа, будет работать Молодежная кинолаборатория, пройдут лекции, творческие встречи.









Фото предоставлено организатором фестиваля