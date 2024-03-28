Артисты из ЛНР и ДНР впервые поучаствуют в фестивале «Уральский перепляс»

Артисты четырех коллективов из ЛНР и ДНР впервые примут участие во Всероссийском фестивале народного танца «Уральский перепляс».



Фестиваль стартует в Челябинске в конце марта. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.



«Коллективы со всей России прошли отборочный этап на Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс», который проходит раз в два года. И в этом году одна из изюминок и особенностей фестиваля заключается в том, что впервые в нем примут участие танцоры ансамблей из ЛНР и ДНР. Это «Водограй», «Барвинок», «Соняшник» и «Молодость Донетчины», — рассказал министр культуры.



Министр отметил, что для участников фестиваля запланировано посещение Челябинского государственного института культуры, Южно-Уральского государственного института искусств, где они смогут узнать о специальностях и направлениях подготовки, особенностях обучения, повысить свои исполнительские навыки под руководством педагогов.

Для танцоров из ДНР и ЛНР пройдет мастер-класс «Танцы народов Челябинской области».



Организаторы отметили, что интенсивное включение ребят из Луганска и Донецка в насыщенную фестивальную программу позволит им быстрее интегрироваться в культурное пространство народной хореографии России, познакомиться и установить контакты со многими коллективами из разных уголков страны.