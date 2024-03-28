В Музее Победы открылась выставка фотографий военкоров Росгвардии

Фото: пресс-служба Музея Победы

Выставка открылась 28 марта, в экспозицию вошли фотографии военных корреспондентов Росгвардии, художественные работы офицера ведомства из зоны СВО.«Место экспозиции выбрано не случайно, ведь Музей Победы — это символ героизма нашего народа. И сегодня военные журналисты Росгвардии увековечивают подвиги военнослужащих и сотрудников ведомства в ходе СВО, выполняя поставленные задачи с риском для жизни. К сожалению, в истории средств массовой информации войск правопорядка есть свои черные страницы — в разные годы из боевых командировок не вернулись старший лейтенант Анатолий Ягодин и полковник Сергей Постнов», — рассказал на открытии выставки начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков.На выставке представлены десятки фотоснимков военкоров Росгвардии, ежедневно выполняющих служебные задания наряду с военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии.Выставка продлится до 31 марта.