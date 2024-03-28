В Москве завершили съемки подросткового сериала «Первый раз»

28.03.2024

В Москве завершили съемки подросткового сериала «Первый раз»
В Москве завершились съемки подросткового сериала «Первый раз».

Производством фильма занимаются «Киностудия КИТ», Premier и Rutube.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Онежен и Полина Гухман.

В актерский состав проекта вошли также Иван Добронравов, Егор Абрамов, Маргарита Дьяченкова.

По словам создателей, съемки сериала проходили в разных локациях: на велотреке, ипподроме и под водой.

Режиссер сериала Антон Мамыкин отметил, что труднее всего было передать внутренний мир юных героев фильма, а самой сложной стала однокадровая сцена фантазии главного героя.


Фото: Pixabay.com