Концерт симфонического оркестра Юрия Башмета прошел в Дубае

23.04.2024
В Дубае прошел концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством дирижера Юрия Башмета.
Выступление российского коллектива прошло на сцене театра Zabeel. Концерт завершил серию из двух концертов в Объединенных Арабских Эмиратах, передает
ТАСС.
В Дубае зрителям были представлены арии из опер «Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама» Чайковского, «Симфонические танцы» Рахманинова. С оркестром выступили выпускники молодежной оперной программы Большого театра России Давид Посулихин (тенор), Эльмира Караханова (сопрано) и Олег Цыбулько (бас). С той же программой коллектив выступил 19 апреля в Абу-Даби.
Концерты в Дубае прошли в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры России и Министерством культуры и по делам молодежи ОАЭ. Документ был подписан в июне 2023 года.
«Публика очень хорошо нас принимает. Например, зал в Абу-Даби аплодировал стоя. Это неудивительно, поскольку зритель видит на сцене детей, которые играют как высокопрофессиональный виртуозный коллектив», — рассказал Юрий Башмет.
Фото: Pixabay.com