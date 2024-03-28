Названы финалисты литературной премии «Новые горизонты»

В их число вошли пятеро писателей, в том числе Иван Белов и Иван Прохоров.Премия «Новые горизонты» вручается за лучшее художественное произведение фантастического жанра.В число финалистов вошли также Глория Му, Уна Харт, Владимир Чернявский.В 2023 году в список номинаций премии была добавлена международная номинация, призванная отмечать лучшие произведения фантастического жанра, написанные на иностранном языке и переведенные на русский.Победителей премии объявят 2 апреля.