В Казахстане пройдет творческий фестиваль «Казахстанская пушкиниада»

В рамках фестиваля запланированы мероприятия, демонстрирующие культурное взаимодействие двух стран.
В Музее Победы пройдет бесплатный кинопоказ документального фильма «Самолет Ил-2».
Основной задачей совета является подготовка к празднованию 275-летия театра.
Альбом получил название «Голос мой услышь», в него вошли песни Муслима Магомаева.
Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
В рамках фестиваля запланированы мероприятия, демонстрирующие культурное взаимодействие двух стран.
В Музее Победы пройдет бесплатный кинопоказ документального фильма «Самолет Ил-2».
Основной задачей совета является подготовка к празднованию 275-летия театра.
Альбом получил название «Голос мой услышь», в него вошли песни Муслима Магомаева.
Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
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28.03.2024