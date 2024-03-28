В Казахстане пройдет творческий фестиваль «Казахстанская пушкиниада»

В Казахстане открылся творческий фестиваль «Казахстанская пушкиниада», передает «Русский дом» в Алма-Ате.



Отмечается, что в рамках фестиваля с марта по июнь при содействии ученых, общественных деятелей, представителей культуры и искусства из России, Казахстана и других стран казахстанская молодежь станет автором творческого дискурса, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.



В рамках фестиваля запланированы мероприятия, демонстрирующие культурное взаимодействие двух стран. Всего в программу фестиваля вошли свыше 50 мероприятий. Его участниками станут представители девяти стран.