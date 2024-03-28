Музей Победы проведет кинопоказ к 130-летию авиаконструктора Ильюшина

В Музее Победы пройдет бесплатный кинопоказ документального фильма «Самолет Ил-2».



Мероприятие приурочено к 130-летию советского авиаконструктора Сергея Ильюшина, передает пресс-служба учреждения.



«Советский инженер Сергей Ильюшин является легендой современного авиастроения. Именно под его руководством было создано несколько типов бомбардировщиков и торпедоносцев — Ил-4, Ил-28, штурмовиков Ил-2, Ил-10, Ил-40 и других, а также пассажирских самолетов. Он прижизненно был признан великим авиаконструктором, одним из маяков, на которые принято было равняться», — рассказали в Музее Победы.



Картина «Самолет Ил-2» посвящена легендарному самолету времен Второй мировой войны, созданному в ОКБ-240 под руководством Ильюшина. Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории. Конструкторы назвали самолет «летающим танком», а летчики люфтваффе — «бетонным самолетом».



Фильм будет доступен для просмотра на сайте Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы