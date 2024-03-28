Валентина Терешкова вошла в состав попечительского совета при Волковском театре

28.03.2024
Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова вошла в состав попечительского совета при Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова.
Основной задачей совета является подготовка к празднованию 275-летия театра, передает
ТАСС.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сформировался большой коллектив попечительского совета, куда входит Валентина Терешкова.
«Вообще Валентина Владимировна уделяет огромное внимание предстоящему юбилею, мы с ней этот вопрос обсуждали буквально на днях. И я очень рассчитываю, что мы при поддержке Валентины Владимировны, при поддержке министерства культуры РФ сможем встретить юбилей на очень достойном уровне», — приводит агентство слова главы региона.
Губернатор отметил, что перед попечительским советом стоят вопросы появления в Волковском театре третьей сцены, ремонта оборудования, подготовки премьер, междисциплинарных проектов.
Юбилей театра будет отмечаться в 2025 году, в программу празднования войдет уличный театральный фестиваль, юбилейное гастрольное турне, спектакль-променад.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле — первый русский профессиональный театр. Он был основан в 1750 году и назван в честь основателя — режиссера, актера, художника и предпринимателя Федора Волкова.
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