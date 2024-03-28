Российские звезды записали альбом в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Российские артисты записали альбом в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле», передает пресс-служба «VK музыки».



Сообщается, что альбом получил название «Голос мой услышь», в него вошли песни Муслима Магомаева.



«Артисты исполнили песни Муслима Магомаева. Альбом получил название "Голос мой услышь". В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в "Крокус сити холле", который носит имя великого певца Муслима Магомаева», — рассказали в пресс-службе.



Участие в записи приняли Валерия, Баста, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.



Альбом доступен для прослушивания на всех российских стриминговых платформах.









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