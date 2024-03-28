В Петербурге пройдет концерт к 85-летию со дня рождения Валерия Гаврилина

28.03.2024

В Петербурге пройдет концерт к 85-летию со дня рождения Валерия Гаврилина
В Санкт-Петербурге пройдет концерт к 85-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Валерия Гаврилина.

Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, передает пресс-служба учреждения.

В программу вечера войдет самое масштабное сочинение Валерия Гаврилина — хоровая симфония-действо «Перезвоны» — по прочтении Василия Шукшина" в исполнении

Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова.

Валерий Гаврилин входит в число представителей так называемой «новой фольклорной волны».


Фото: пресс-служба Петербургской филармонии