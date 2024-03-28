В Петербурге пройдет концерт к 85-летию со дня рождения Валерия Гаврилина

В Санкт-Петербурге пройдет концерт к 85-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Валерия Гаврилина.



Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, передает пресс-служба учреждения.



В программу вечера войдет самое масштабное сочинение Валерия Гаврилина — хоровая симфония-действо «Перезвоны» — по прочтении Василия Шукшина" в исполнении



Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова.



Валерий Гаврилин входит в число представителей так называемой «новой фольклорной волны».









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии