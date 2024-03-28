Умер ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман

На 63-м году жизни скончался ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман, передает пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя.



«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», — говорится в сообщении учреждения.



Юрий Ваксман окончил Воронежский театральный институт, с 1984 по 1992 служил в Ярославском театре юного зрителя, стал сооснователем и актером Ярославского камерного театра, создал кинокомпанию «Ярсинема».



В фильмографии Юрия Ваксмана более ста ролей. Актера можно увидеть в сериале «Молодежка», проектах «Волкодав», «Ночные стражи», других картинах.









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