В Петербурге отреставрируют дом на Невском, где Пушкин встретился с секундантом

В центре Санкт-Петербурга отреставрируют здание «Литературного кафе», в котором Александр Пушкин встретился с секундантом в день дуэли.



Здание будет отреставрировано по программе ремонта фасадов Невского проспекта. О начале работ сообщил в Telegram губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



«Приступаем к ремонту и реставрации фасадов и крыш на Невском проспекте. За четыре года отреставрируем 85 зданий. Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре», — сообщил Беглов.



По словам губернатора, в течение года планируется отреставрировать более 40 фасадов и 30 кровель. Здание «Литературного кафе» на Невском вошло в число 10 первых адресов.



«Здесь 8 февраля 1837 года Александр Пушкин встретился со своим секундантом — Константином Данзасом. Отсюда они направились к месту роковой дуэли на Черной речке. Сейчас в здании расположено знаменитое "Литературное кафе"», — говорится в сообщении.









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