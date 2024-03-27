Академия Никиты Михалкова начала юбилейный набор студентов

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова объявила о наборе студентов, передает пресс-служба учреждения.



В академии сообщили, что в этом году открывается десятый, юбилейный набор в актерско-режиссерскую академию мастерства.



«Попасть к нам с каждым годом все тяжелее, это, безусловно, вызов для каждого поступающего. Но тем интереснее потом, во время учебы. Это даже не учеба, это жизнь в академии, где у ребят появляется возможность не только получить новые знания, но и по-новому взглянуть на профессию, расширить свой кругозор в разных сферах, возможность постоянного общения с потрясающими, интереснейшими людьми», — приводит пресс-служба слова ректора академии Никиты Михалкова.



По словам Никиты Михалкова, за время обучения слушатели академии становятся большой, творческой, сплоченной семьей.



«С удовольствием приглашаю всех желающих принять участие в этой борьбе за место в нашей академии», — сказал Никита Михалков.



Заявки на обучение в академии абитуриенты могут подать до 7 августа 2024 года. В академии действуют актерская, режиссерская и продюсерская мастерские.









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